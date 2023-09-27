​Рой Кин дал совет отстранённому Санчо

Джедон Санчо был отстранён от первой команды «Манчестер Юнайтед» после того, как в публикации в социальной сети он написал, что из него делают козла отпущения. Это был ответ тренеру Эрику тен Хагу – нидерландец объяснял непопадание Санчо в заявку плохими тренировками.

Комментарий по поводу ситуации дал экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин. Он дал совет Санчо.

«Покажи себя с другой стороны. Если у тренера есть знаки вопросы по поводу игрока, если тренер считает, что игрок не тренируется должным образом, то игроку следует проявить смирение и сказать: «Да, я ошибся».

Я не раз сталкивался с ситуациями, когда футболисты совершали ошибки, а потом извинялись, и все об этом забывали. В футбольной раздевалке особая динамика, там такие ситуации забываются очень быстро», - сказал Кин в подкасте Stick To Football.