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​Рой Кин дал совет отстранённому Санчо

27 Сентября 2023 • 16:31 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
30.09 17:00

Джедон Санчо был отстранён от первой команды «Манчестер Юнайтед» после того, как в публикации в социальной сети он написал, что из него делают козла отпущения. Это был ответ тренеру Эрику тен Хагу – нидерландец объяснял непопадание Санчо в заявку плохими тренировками.

Комментарий по поводу ситуации дал экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин. Он дал совет Санчо.

«Покажи себя с другой стороны. Если у тренера есть знаки вопросы по поводу игрока, если тренер считает, что игрок не тренируется должным образом, то игроку следует проявить смирение и сказать: «Да, я ошибся».

Я не раз сталкивался с ситуациями, когда футболисты совершали ошибки, а потом извинялись, и все об этом забывали. В футбольной раздевалке особая динамика, там такие ситуации забываются очень быстро», - сказал Кин в подкасте Stick To Football.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рой Кин Джедон Санчо
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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