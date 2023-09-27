Каррагер: «Поддерживаю тен Хага в ситуации с Санчо»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался насчёт конфликта между главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом и вингером Джедоном Санчо. Напомним, англичанин отстранён от матчей на неопределённый срок.

«Поддерживаю тен Хага в ситуации с Санчо. Мы всегда говорим, насколько сильными личностями являются Клопп и Гвардиола. Хосеп легко отпустил такого игрока, как Жоау Канселу. Они легко справляются с подобными ситуациями, поэтому их считают сильными и безжалостными, как Сэр Алекс Фергюсон. Мы ценим таких тренеров, тогда почему с тен Хагом должно быть иначе», – цитирует Каррагера Centre Devils.