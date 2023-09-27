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​Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, как раскрылся Роналду

27 Сентября 2023 • 14:34 Комментировать (1)

Рене Меленстен, который в своё время входил в тренерский штаб Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», вспомнил о работе с Криштиану Роналду.

«Когда Роналду перешёл к нам, я много работал с ним над завершением атак. Криштиану мог забить, но он не был бомбардиром, и мне нужно было сделать его бомбардиром. Он всегда хотел забить самый важный или самый красивый гол, поэтому упускал много моментов. Я хотел изменить его образ мышления, чтобы он понял, что главное – забивать как можно больше. Это самый важный шаг, который он сделал.

У него был потенциал стать лучшим в мире. Ключом было попадание в правильную среду с нужными людьми. Роналду окружало много хороших футболистов. Кроме того, он имел дополнительные занятия с тренерами, беседы с Алексом Фергюсоном и Карлушем Кейрушем, работу над силовой и физической подготовкой, работу над техническими качествами, в которой и я участвовал. Но самым важным был Криштиану. Он был решительным и сосредоточенным и всегда много работал дополнительно», - рассказал Меленстен Optus Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед рене Меленстен
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Комментарии (1)
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Ceroki
27 Сентября 2023 в 14:40
Вот чего у Криштиану не отнять так это трудолюбия , именно это и принесло ему успех.
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