​Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, как раскрылся Роналду

Рене Меленстен, который в своё время входил в тренерский штаб Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», вспомнил о работе с Криштиану Роналду.

«Когда Роналду перешёл к нам, я много работал с ним над завершением атак. Криштиану мог забить, но он не был бомбардиром, и мне нужно было сделать его бомбардиром. Он всегда хотел забить самый важный или самый красивый гол, поэтому упускал много моментов. Я хотел изменить его образ мышления, чтобы он понял, что главное – забивать как можно больше. Это самый важный шаг, который он сделал.

У него был потенциал стать лучшим в мире. Ключом было попадание в правильную среду с нужными людьми. Роналду окружало много хороших футболистов. Кроме того, он имел дополнительные занятия с тренерами, беседы с Алексом Фергюсоном и Карлушем Кейрушем, работу над силовой и физической подготовкой, работу над техническими качествами, в которой и я участвовал. Но самым важным был Криштиану. Он был решительным и сосредоточенным и всегда много работал дополнительно», - рассказал Меленстен Optus Sport.