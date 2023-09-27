В обозримом будущем возрастные Лука Модрич и Тони Кроос покинут «Реал». Мадридский гранд уже имеет нескольких качественных молодых полузащитников, однако с уходом хорвата и немца «сливочные» хотят иметь более широкий выбор в средней линии. Основным кандидатом на место является Деклан Райс из «Арсенала». Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichaes.

24-летний Деклан Райс только минувшим летом сменил клуб, перебравшись из «Вест Хэма» в «Арсенал». Впрочем, «Реал» может попытаться подписать англичанина в одно из последующих трансферных окон.

Сегодня, 27 сентября, «Реал» сыграет против «Лас-Пальмаса». Не пропустите текстовую трансляцию.

​«Реал» может подписать звёздного форварда уже зимой