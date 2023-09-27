«Арсенал» выбирает новичка из двух полузащитников

Лондонский «Арсенал» проявляет заинтересованность в подписании полузащитников Мартина Субименди и Гвидо Родригеса, выступающих в испанской Ла Лиге за «Реал Сосьедад» и «Бетис» соответственно.

По сообщениям Todofichajes, Субименди является приоритетной целью «канониров» на трансферном рынке. Если подписать его не получится, то английский клуб переключит свое внимание на Родригеса. За трансфер каждого из игроков «Арсеналу» придется выложить 50-60 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии лондонцы набрали 14 очков после шести туров. Команда занимает пятое место в турнирной таблице.