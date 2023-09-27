«Арсеналу» придётся выложить 90 миллионов евро за Тони

Лондонский «Арсенал» узнал цену за нападающего «Брентфорда» Айвена Тони. Как сообщает авторитетное британское издание The Times, «канонирам» придётся выложить 90 миллионов евро, если они хотят приобрести английского форварда.

Тони в данный момент отбывает дисквалификацию за ставки, поэтому не может принимать участие в матчах вплоть до января. В последнее время нападающего также связывают с переходом в другой лондонский клуб – «Челси», который активно ищет нового форварда.

Напомним, Тони в прошлом сезоне отметился 20 голами в Английской премьер-лиге. Ранее футболист также выступал за «Ньюкасл».