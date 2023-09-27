«Арсенал» нашёл нового центрального нападающего

Лондонской «Арсенал» заинтересовался нападающим из чемпионата Нидерландов. Как стало известно журналистам The Times, в сферу интересов «канониров» попал форвард Сантьяго Хименес, правами на которого владеет роттердамский «Фейеноорд».

Трансферная стоимость 22-летнего мексиканского футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эредивизии Хименес провел за «Фейеноорд» пять поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей (один – с пенальти) и одну результативную передачу.

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