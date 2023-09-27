Де Дзерби в шорт-листе «Реала» на замену Анчелотти

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби входит в шорт-лист мадридского «Реала» на замену Карло Анчелотти. По информации от Cadena SER, руководство «королевского клуба» всерьёз рассматривает кандидатуру итальянца.

Напомним, у нынешнего тренера «Реала» Карло Анчелотти в конце сезона заканчивается контракт. Итальянский специалист станет тренером сборной Бразилии после того, как покинет «сливочных».

Де Дзерби в прошлом сезоне финишировал с «Брайтоном» в зоне Лиги Европы. Сейчас его команда идёт на третьем месте в Английской премьер-лиги с 15 очками в первых 6 турах. Роберто возглавил «чаек» в начале прошлого сезона.