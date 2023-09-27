Кукурелья сообщил руководству «Челси», что хочет уйти

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья выразил желание покинуть свою команду. По информации от Daily Mirror, футболист сообщил руководству о своих намерениях сменить клубную прописку в январе.

Напомним, Кукурелья не входит в планы главного тренера Маурисио Почеттино. В новом сезоне испанец ни разу не выходил на поле в шести первых турах Английской премьер-лиги.

В последние дни летнего трансферного окна Кукурелья мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, но сделка в итоге не состоялась. «Челси» отказался включать в аренду Кукурельи опцию разрыва посреди сезона.