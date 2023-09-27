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Почеттино: «Мудрик больше не хочет играть со мной в кроссбар, потому что я постоянно его обыгрываю»

27 Сентября 2023 • 10:44 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
02.10 22:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о том, что вингер Михаил Мудрик больше не хочет играть с ним в кроссбар челлендж. Отметим, что это игра, в которой участники бьют по воротам и целятся в перекладину.

«Мудрик больше не хочет играть со мной в кроссбар, потому что я постоянно его обыгрываю. Я объяснил ему, что дело в уверенности. Ты не можешь купить это в супермаркете. Я умею находить баланс между уверенностью и своими качествами. Я сказал Мудрику, что мне легче, ведь мне 50, а он намного моложе», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» уже потерпел три поражения в первых шести турах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик
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