Почеттино: «Мудрик больше не хочет играть со мной в кроссбар, потому что я постоянно его обыгрываю»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о том, что вингер Михаил Мудрик больше не хочет играть с ним в кроссбар челлендж. Отметим, что это игра, в которой участники бьют по воротам и целятся в перекладину.

«Мудрик больше не хочет играть со мной в кроссбар, потому что я постоянно его обыгрываю. Я объяснил ему, что дело в уверенности. Ты не можешь купить это в супермаркете. Я умею находить баланс между уверенностью и своими качествами. Я сказал Мудрику, что мне легче, ведь мне 50, а он намного моложе», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» уже потерпел три поражения в первых шести турах АПЛ.