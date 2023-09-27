Спортивный директор «Арсенала» Эду провёл переговоры по трансферу Уоткинса

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар недавно провёл переговоры по трансферу нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса. Как сообщает Football Transfers, представитель «канониров» действительно общался по поводу трансфера англичанина.

Сообщается, что в услугах Уоткинса также заинтересован другой лондонский клуб – «Челси», в ворота которого Олли забил победный гол в последнем туре Английской премьер-лиги. «Синие» при этом вместе с «Арсеналом» также присматриваются к нападающему «Брентфорда» Айвену Тони, который пока не играет из-за дисквалификации.

Уоткинс в этом сезоне отметился голом и двумя ассистами в 6 турах АПЛ.