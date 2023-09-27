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Спортивный директор «Арсенала» Эду провёл переговоры по трансферу Уоткинса

27 Сентября 2023 • 10:34 Комментировать (1)
Астон Вилла
...
Брайтон
30.09 14:30

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар недавно провёл переговоры по трансферу нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса. Как сообщает Football Transfers, представитель «канониров» действительно общался по поводу трансфера англичанина.

Сообщается, что в услугах Уоткинса также заинтересован другой лондонский клуб – «Челси», в ворота которого Олли забил победный гол в последнем туре Английской премьер-лиги. «Синие» при этом вместе с «Арсеналом» также присматриваются к нападающему «Брентфорда» Айвену Тони, который пока не играет из-за дисквалификации.

Уоткинс в этом сезоне отметился голом и двумя ассистами в 6 турах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Эду Гаспар Астон Вилла Олли Уоткинс
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Комментарии (1)
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LMI
27 Сентября 2023 в 11:29
Фигня. Это не страйкер, это не наконечник атак. Переговоры ради переговоров
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