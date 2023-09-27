Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, у которого возник конфликт с неаполитанским клубом, может сменить Италию на Англию.

По сведениям журналистов Todofichajes, лондонский «Челси» вернулся к кандидатуре 24-летнего нигерийского форварда. «Пенсионеры» подыскивают нового центрального нападающего и считают Осимхена идеальной кандидатурой. Руководство английского топ-клуба готово заплатить за него порядка 170 миллионов евро.

Виктор связан контрактными обязательствами с «Наполи» до лета 2025 года. В минувшем сезоне Серии А нигериец стал лучшим бомбардиром, забив 26 голов в 32 играх.

Осимхен обострил конфликт с «Наполи»