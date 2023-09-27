Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко пользуется спросом на трансферном рынке. По сообщениям журналистов, форвардом интересуются сразу несколько европейских топ-клубов.

Как стало известно Todofichajes, в борьбе за Мукоко сойдутся лондонский «Челси», мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Сумма потенциальной сделки составляет 60-70 миллионов евро.

18-летний нападающий выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. Срок действующего контракта между Мукоко и «шмелями» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.