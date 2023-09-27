Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал», «Бавария» и «Челси» сразятся за нападающего слухи

27 Сентября 2023 • 08:56 Комментировать

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко пользуется спросом на трансферном рынке. По сообщениям журналистов, форвардом интересуются сразу несколько европейских топ-клубов.

Как стало известно Todofichajes, в борьбе за Мукоко сойдутся лондонский «Челси», мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Сумма потенциальной сделки составляет 60-70 миллионов евро.

18-летний нападающий выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. Срок действующего контракта между Мукоко и «шмелями» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Бавария Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
08:56 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Бавария» и «Челси» сразятся за нападающего слухи
08:32 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ хотят купить Санчо
08:25 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» сразятся за итальянского защитника
07:52 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис оценил шансы в матче «Ньюкасл» - «Манчестер Сити»
07:37 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил, купит ли «Арсенал» нового нападающего
03:06 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Сити» согласовали стоимость будущего трансфера Канселу слухи
02:51 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть Санчо в «Роме» 1 слухи
01:31 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола: «Мы уважаем Кубок лиги, турнир ни в коем случае не надо сокращать»
01:00 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг – о Санчо: «Всё зависит от него»
00:42 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» доминировал в матче с «Кристал Пэлас» 1
00:23 · Англия. Кубок лиги
Амрабат: «Я готов играть слева в защите, но предпочитаю быть полузащитником»
26 Сентября
23:45 · Англия. Чемпионшип
​Варди пробежал через всё поле, забив гол с пенальти «Бристоль Сити»
23:12 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» был в шаге от подписания Амрабата летом слухи
22:38 · Англия. Кубок лиги
Маунт отметился первым результативным действием за «Манчестер Юнайтед»
22:30 · Англия. Премьер-лига
О'Ши: «Возможно, Санчо просто следует извиниться»
Все новости
Рекомендуем