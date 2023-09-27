Два клуба АПЛ хотят купить Санчо

Атакующий полузащитник Джедон Санчо, который отстранен от тренировок с «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом, может продолжить карьеру в другом английском клубе.

Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур, в переходе Джедона заинтересованы бирмингемская «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Трансфер Санчо в один из этих клубов может быть оформлен в январе.

Полузащитник выступает за манкунианцев с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.

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