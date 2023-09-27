«Реал» и «Манчестер Юнайтед» сразятся за итальянского защитника

Защитник Давиде Калабрия, правами на которого владеет «Милан», находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Как стало известно журналисту, в трансфере Калабрии заинтересованы мадридский «Реал» и английский «Манчестер Юнайтед». В свою очередь руководство «россонери» хочет сохранить игрока и готовит для него новый контракт.

26-летний защитник выступает за миланский коллектив с лета 2015 года. Срок действующего соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.