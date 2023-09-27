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Назван лучший тренер в истории - это не Гвардиола и Моуринью

27 Сентября 2023 • 08:17 Комментировать (10)

Журналисты портала FourFourTwo составили рейтинг лучших тренеров в истории мирового футбола. Первое место в нем занял шотландский специалист Алекс Фергюсон, который известен успешной карьерой в «Манчестер Юнайтед». Он руководил «красными дьяволами» с 1986 по 2013 год.

Второе место в рейтинге занял Ринус Михелс, а топ-3 замкнул Йохан Кройф. Также в десятку лучших тренеров за всю историю были включены: Билл Шенкли, Хосеп Гвардиола, Арриго Сакки, Мэтт Басби, Эленио Эррера, Эрнст Хаппель и Валерий Лобановский.

Звездный португалец Жозе Моуринью занял 12-е место, а итальянец Карло Анчелотти – 17-е.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Карло Анчелотти Жозе Моуринью Хосеп Гвардиола Йохан Кройф Ринус Михелс
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
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Ceroki
27 Сентября 2023 в 10:01
Опять какой то левый рейтинг , ну какой Ферги ?? Выигранные 13 титулов апл ?? Два Лч ? Чемпионства у лиге пастухов Шотландии с Абердином ) на фоне человека выигравшего титулы ла Лиги , лч ЧЕ и ЧМ , я сейчас о дель Боске он просто физрук , а Дель Боске даже в списке нет , там такие же ,, журналисты ,, как моя бабушка принцесса английская
One Live
27 Сентября 2023 в 10:13
не надо из Ферги делать физрука, на фоне Ферги Пепка даже не физрук, а так ты прав)))
CorwinSky
27 Сентября 2023 в 08:47
Это предсказуемо. Хотя Маура можно было бы и повыше поставить
One Live
27 Сентября 2023 в 10:12
Точно выше Пепки, Пепка с Порту и до 1/4 ни разу бы не дошел пока ярд не потратил бы)))
Alex1972
27 Сентября 2023 в 08:42
Спасибо за Лобановского.. 👏👏👍👍..
aegur
27 Сентября 2023 в 08:54
при всём уважении ставить Лобановского выше Маура или папы Карло-политика не более...
Alex1972
27 Сентября 2023 в 09:25
Не ставь.. Кто мешает?.
aegur
27 Сентября 2023 в 09:34
никто))
и правда-бородатые девки конкурсы выигрывают-чему тут удивляться))
Alex1972
27 Сентября 2023 в 09:38
Поэтому ты и "никто".. Хе..
aegur
27 Сентября 2023 в 09:59
а "кто" это походу член стада баранов)))
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