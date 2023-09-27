Назван лучший тренер в истории - это не Гвардиола и Моуринью

Журналисты портала FourFourTwo составили рейтинг лучших тренеров в истории мирового футбола. Первое место в нем занял шотландский специалист Алекс Фергюсон, который известен успешной карьерой в «Манчестер Юнайтед». Он руководил «красными дьяволами» с 1986 по 2013 год.

Второе место в рейтинге занял Ринус Михелс, а топ-3 замкнул Йохан Кройф. Также в десятку лучших тренеров за всю историю были включены: Билл Шенкли, Хосеп Гвардиола, Арриго Сакки, Мэтт Басби, Эленио Эррера, Эрнст Хаппель и Валерий Лобановский.

Звездный португалец Жозе Моуринью занял 12-е место, а итальянец Карло Анчелотти – 17-е.