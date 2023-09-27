Канчельскис оценил шансы в матче «Ньюкасл» - «Манчестер Сити»

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем поединке между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» в рамках 1/16 финала Кубка лиги.

«Ньюкасл» даст бой. Жду интересный матч. Раньше понимали, что фаворит «Сити», а теперь шансы с ними 50 на 50. Ожидаю результативный матч, но не со счетом 0:8. И те, и те забьют», - передает слова Канчельскиса Odds.ru.

Поединок между командами состоится сегодня, 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.