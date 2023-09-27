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Артета ответил, купит ли «Арсенал» нового нападающего

27 Сентября 2023 • 07:37 Комментировать

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о том, подпишет ли клуб нового нападающего в зимнее трансферное окно.

«Есть много способов забивать голы, и мы делаем это. Но с теми моментами, которые команда создает, нужно забивать намного больше. Сейчас мы не думаем о покупке нового форварда. У «Арсенала» очень хорошие атакующий футболисты. Будем продолжать сезон с теми игроками, которые сейчас есть в обойме», - передает слова специалиста Sky Sports.

По итогам шести туров чемпионата Англии лондонская команда занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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