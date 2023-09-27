«Барселона» договорилась с «Манчестер Сити» об условиях выкупа правого защитника Жоау Канселу.

29-летний игрок, арендованный каталонским клубом до конца текущего сезона, успешно проявил себя в первых матчах за команду Хави Эрнандеса. Как информирует El Chiringuito, «Барселона» и «Манчестер Сити» достигли устной договорённости о сумме полноценного трансфера португальца – она составит 35 млн евро. «Сине-гранатовым», вероятно, предстоит продать нескольких игроков, чтобы оформить покупку Канселу следующим летом. Кроме того, «горожане» могут повысить ценник, если футболист продолжит показывать уверенную игру.

В активе Жоау Канселу два гола и один ассист в пяти матчах за «Барселону».