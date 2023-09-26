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О'Ши: «Возможно, Санчо просто следует извиниться»

26 Сентября 2023 • 22:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
30.09 17:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Джон О'Ши высказался о конфликте Джедона Санчо с Эриком тен Хагом.

Рулевой «красных дьяволов» отстранил вингера от тренировок с первой командой, поскольку тот ранее публично обвинил нидерландского специалиста во лжи и несправедливом отношении к себе.

«Как правило, в подобных ситуациях всегда побеждает тренер – так было всегда. Если Джедон хочет как можно быстрее вернуться на поле и снова сыграть за «Юнайтед», ему, возможно, просто следует извиниться. Это позволит ему снова попасть в состав, рассчитывать на игровые минуты. Понятно, что расклад не идеальный, учитывая его слова, но проблему можно решить очень быстро», – цитирует TalkSport О'Ши.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джон О-Ши Эрик тен Хаг Джедон Санчо
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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