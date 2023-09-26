Дортмундская «Боруссия» может отказаться от варианта с подписанием Джедона Санчо.

Английский футболист, напомним, был отстранён от тренировок из-за конфликта с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом. Весьма вероятным считается сценарий, при котором Санчо сменит клуб уже в январе, и одним из претендентов на вингера считается «Боруссия». Согласно информации журналиста Экрема Конура, руководство дортмундцев сомневается в целесообразности приглашения 23-летнего игрока, поскольку тот слишком увлекается видеоиграми, из-за чего не соблюдает режим сна.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Джедона Санчо в 45 млн евро.