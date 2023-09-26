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Стало известно, почему «Боруссия» Дортмунд не торопится возвращать Санчо слухи

26 Сентября 2023 • 20:55 Комментировать
Хоффенхайм
...
Боруссия Д
29.09 21:30

Дортмундская «Боруссия» может отказаться от варианта с подписанием Джедона Санчо.

Английский футболист, напомним, был отстранён от тренировок из-за конфликта с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом. Весьма вероятным считается сценарий, при котором Санчо сменит клуб уже в январе, и одним из претендентов на вингера считается «Боруссия». Согласно информации журналиста Экрема Конура, руководство дортмундцев сомневается в целесообразности приглашения 23-летнего игрока, поскольку тот слишком увлекается видеоиграми, из-за чего не соблюдает режим сна.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Джедона Санчо в 45 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024
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