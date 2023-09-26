Тен Хаг: «Давление — это часть жизни в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о давлении.

«Давление — это часть жизни в «Манчестер Юнайтед». Это касается всех, кто связан с клубом. Здесь всегда высокие ожидания и все следят за тобой. Вы носите эту эмблему не для того, чтобы иметь легкую жизнь», — приводит слова нидерландского тренера журналист Фабрицио Романо.

После шести туров «Манчестер Юнайтед» занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать девять очков.

Сегодня, 26 сентября, «красные дьяволы» встретятся с «Кристал Пэлас» в матче Кубка английской лиги. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая стартует в 22:00 по мск.