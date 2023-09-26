Сака скорее всего пропустит матч «Арсенала» с «Борнмутом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии нападающего команды Букайо Сака.

«Он сильно хромал в конце матча с «Тоттенхэмом», поэтому нам пришлось его заменить. Вероятно, он не поможет команде в игре с «Борнмутом», — приводит слова тренера журналист Дэн Килпатрик.

В нынешнем сезоне 22-летний Сака провел восемь матчей во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором четырех результативных передач.

После шести туров «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 14 очков.

Встреча «канониров» с «Борнмутом» состоится 30 сентября и должна будет стартовать в 17:00 по мск.