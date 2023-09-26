Когда ждать новой тренерской рокировки в «Челси»: У Почеттино тоже не получается

Когда летом Маурисио Почеттино возглавил «Челси», многим казалось, что аргентинец сможет разобраться в хаосе, который творится в команде. Однако пока никакого прогресса «синих» не видно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, успеет ли Почеттино наладить игру, или его раньше уволят.

У Почеттино немного времени на исправление ситуации

Никакого преображения «Челси» с приходом Маурисио Почеттино не произошло. Летом «синие» вновь потратили какую-то неприлично огромную сумму денег, привезли целую ораву новичков, но результата нет. В шести турах Премьер-лиги лондонцы победили лишь раз, при этом проиграли трижды! В сентябре «синие» и вовсе не забили ни одного гола!

Времени же у аргентинского наставника спокойно выстроить команду нет. Тодд Бёли с тренерами не церемонится. Тухель год назад проработал как раз шесть туров и набрал в два раза больше очков, чем это сделал Почеттино, но был отправлен в отставку. Грэму Поттеру, которого выдернули в середине сезона, и которому на словах полностью доверяли, дали 22 тура. В общем если аргентинец верит, что у него есть время, то он глубоко ошибается.

Тренер Кол-во отработанных туров АПЛ при Бёли Набранные очки Томас Тухель 6 10 Грэм Поттер 22 28 Фрэнк Лэмпард 9 5 Маурисио Почеттино 6 5

В чём проблемы Почеттино?

С одной стороны, можно понять аргентинца, когда он говорит про кадровые сложности. «Что я могу сказать болельщикам? Это обстоятельства, которые мы не можем изменить. Слишком много игроков недоступны. Мы будем сильны, когда у нас будет полный состав. Но что мы можем сделать? Нам не повезло, потому что у нас 12 травмированных игроков. Буду ли я плакать или жаловаться? Нет. Я должен принять этот вызов и сохранять позитивный настрой», – сказал аргентинец.

С другой стороны, не совсем верно всё сводить только к кадровым проблемам. Тем более что у Почеттино невероятно глубокий состав. Кажется, что большой выбор игроков играет против наставника, который активно экспериментирует. Например, в матче с «Астон Виллой» место слева в обороне занял Леви Колвилл, в то время как в запасе остались Бен Чилуэлл и Марк Кукурелья, профильные исполнители. В предыдущем поединке с «Борнмутом» аргентинец выпустил в стартовом составе Лесли Угочукву, передвинув Энцо Фернандеса ближе к атаке, где тому, кажется, не слишком комфортно.

При этом у «Челси» остаётся проблема в атаке, которая пока не решена. Николас Джексон в каждом туре Премьер-лиги выходил с первых минут, но забил пока лишь однажды. При этом сенегалец успел получить пять жёлтых карточек и нарваться на дисквалификацию. Чтобы были голы, Почеттино надо придумать, как помочь Джексону, или же перестроить действия команды без него.

Уволят ли Почеттино в скором времени

Чем дольше «Челси» не будет добиваться результата, тем эта вероятность выше. Веры словам руководства клуба, что наставник пользуется полной поддержкой, нет. Поттера год назад тоже рассматривали как наставника на долгий срок, но не дали даже доработать сезон до конца. Болельщики «Челси» уже начинают в социальных сетях ворчать и выражать недовольство.

Правда, прямо сейчас аргентинец может себя чувствовать чуть спокойнее, так как претендентов на его место толком нет. Кроме Почеттино, на место в «Челси», по слухам, претендовали Луис Энрике и Юлиан Нагельсманн. Первый возглавил «ПСЖ», второй – сборную Германии. Представить, что Зинедин Зидан по ходу сезона окунётся в хаос «Челси», невозможно. Роберто де Дзерби, о котором все в последнее время говорят в хвалебных тонах, вряд ли захочет в середине сезона менять работу, помятуя об опыте Поттера.

Тем не менее расслабляться Почеттино не стоит. Руководство «Челси» вполне может его уволить, а лишь потом начать думать о том, что делать дальше.

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Роман Андреев