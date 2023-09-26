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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Тоттенхэм» - лучшая команда в истории АПЛ по отыгрышам

26 Сентября 2023 • 16:31 Комментировать

На страницах портала Reddit была опубликована занимательная инфографика. Она представляет собой рейтинг команд Премьер-лиги Англии по количеству очков, набранных в матчах, по ходу которых эти команды проигрывали. Выяснилось, что больше всего баллов в таких играх набрал «Тоттенхэм» - 428.

Вторым идёт «Манчестер Юнайтед» (427), тройку замыкает «Арсенал» (392). В топ-5 также входят «Ливерпуль» (390) и «Челси» (360).

В последний раз «Тоттенхэм» пополнил эту копилку в воскресенье, когда сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2). По ходу дерби «шпоры» дважды проигрывали.

Отметим, что АПЛ была создана в 1992 году.

Это было ужасно: Почему дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма» не оправдало ожиданий

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
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