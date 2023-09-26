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Почеттино — о результатах «Челси»: «Мы хорошо играем, но нет самого главного — голов»

26 Сентября 2023 • 16:12 Комментировать (1)
Челси
...
Брайтон
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27.09 21:45

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча третьего раунда Кубка лиги против «Брайтона» высказался о результатах своей команды в нынешнем сезоне.

Напомним, «синие» не могут забить уже в трёх турах АПЛ кряду. При этом, как считает Почеттино, его подопечные показывают хороший футбол, однако их подводит реализация.

«Мы хорошо играем. У нас довольно много положительных аспектов, но это всё неважно из-за нашей реализации. Мы должны это изменить, придать уверенности атакующим игрокам. Вся наша продвинутая статистика положительная», — сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

Матч «Челси» — «Брайтон» состоится завтра, 27 сентября, и начнётся он в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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ЧЕЛСИ БРАЙТОН
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Комментарии (1)
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InterSan
26 Сентября 2023 в 16:33
Есть вариант - выпустить десять нападающих. Должны хоть что-то забить.....Учитывая политику клуба - 10 нападающих точно найдется.
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