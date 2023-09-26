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​Почеттино не против того, что владельцы «Челси» заходят в раздевалку после матчей

26 Сентября 2023 • 15:36 Комментировать

В прессе появлялась информация о том, что после поражения от «Астон Виллы» (0:1) в раздевалку заходил совладелец «Челси» Бехдад Эгбали. Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Маурисио Почеттино.

«Я не вижу в этом ничего плохого. Для меня хорошо, что они заходят, чтобы поделиться с нами. Они владеют клубом и могут делать всё, что хотят. Я рад, что они заходят в раздевалку», - сказал Почеттино журналистам.

Стоит напомнить, что когда «Челси» тренировал Томас Тухель, он был против посещения раздевалки владельцами после игр. Во всяком случае, так писали в прессе.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Бехдад Эгбали
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