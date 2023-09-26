​Шешко объяснил, почему выбрал не «Манчестер Юнайтед», а «РБ Лейпциг»

В летнее трансферное окно нападающий Беньямин Шешко перебрался из «Зальцбурга» в «РБ Лейпциг», хотя слухи связывали его с «Манчестер Юнайтед». Словенский футболист дал комментарий на этот счёт.

«Интерес «Манчестер Юнайтед»? Дело в том, что я не особо участвовал в этих разговорах. Но я думаю, что для меня было лучше приехать сюда [в «РБ Лейпциг»]. Для меня было важно отправится туда, где играют в похожий футбол. Я уже знал, что мне нужно делать, и мне не пришлось обучаться заново», - сказал Шешко в интервью Transfermarkt.

В шести матчах сезона 2023/2024 Беньямин Шешко записал на свой счёт три гола.