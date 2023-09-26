Морган: «Тен Хаг любит унижать игроков, пока его ошибки унижают «Манчестер Юнайтед»

Журналист Пирс Морган прокомментировал новость о том, что полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джедону Санчо советуют извиниться перед главным тренером команды Эриком тен Хагом.

«Тен Хаг любит унижать своих футболистов в то время, как его тренерские ошибки продолжают унижать клуб», - оставил сообщение журналист в социальных сетях.

Ранее было объявлено об отстранении Санчо от команды из-за конфликта с нидерландским специалистом.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Джедон провел три поединка без результативных действий. 23-летний вингер присоединился к «красным дьяволам» летом 2021 года. Трудовой договор игрока с манкунианцами рассчитан до конца июня 2026 года.