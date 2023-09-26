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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Морган: «Тен Хаг любит унижать игроков, пока его ошибки унижают «Манчестер Юнайтед»

26 Сентября 2023 • 13:49 Комментировать (2)

Журналист Пирс Морган прокомментировал новость о том, что полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джедону Санчо советуют извиниться перед главным тренером команды Эриком тен Хагом.

«Тен Хаг любит унижать своих футболистов в то время, как его тренерские ошибки продолжают унижать клуб», - оставил сообщение журналист в социальных сетях.

Ранее было объявлено об отстранении Санчо от команды из-за конфликта с нидерландским специалистом.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Джедон провел три поединка без результативных действий. 23-летний вингер присоединился к «красным дьяволам» летом 2021 года. Трудовой договор игрока с манкунианцами рассчитан до конца июня 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пирс Морган Эрик тен Хаг Джедон Санчо
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Комментарии (2)
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ингерман
26 Сентября 2023 в 14:50
ай усё прально сказав.. хе..
snk6565
26 Сентября 2023 в 14:31
Ненавижу этого мерзкого журналюгу...но тут...ни дать, ни взять в самую точку
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