​«Рома» уже приняла решение по Лукаку

В конце лета «Рома» арендовала у «Челси» нападающего Ромелу Лукаку. Как сообщает Calciomercato, в клубе Серии А уже приняли решение по 30-летнему бельгийцу – его будут пытаться выкупить. Отмечается, что «волки» могут предложить включить в сделку Тэмми Абрахама. Любопытно, что этот футболист является воспитанником академии «Челси».

За «Рому» Лукаку успел провести четыре матча в Серии А и Лиге Европы. В них фактурный бельгийский форвард записал на свой счёт три гола.

Ближайший матч чемпионата Италии «Рома» проведёт в четверг, 28 сентября, - против «Дженоа» на выезде.