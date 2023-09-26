​Рэшфорд: Врезался в автомобиль пожилой женщины

Мы уже сообщали о том, что Маркус Рэшфорд, нападающий «Манчестер Юнайтед», вновь впутался в историю за рулем своего «Роллс-Ройса», но куда более неприятную, чем парковка в запрещенном месте, что с ним случилось летом.

На сей раз он разбил свой дорогущий лимузин, это случилось в районе Кэррингтон. Как сообщает издание The Sun, Рэшфорд врезался в автомобиль, которым управляла 74-летняя женщина. По словам очевидцев, она вела автомобиль осторожно, а также не узнала игрока - видимо, футбол ей совершенно чужд.

Инцидент произошел на мокрой дороге - возможно, это стало усугубляющим фактором. Рэшфорд быстро выбрался из машины и попробовал помочь женщине, у которой сработала подушка безопасности. Но, к счастью, ей помощь и даже медики не потребовались - она вызвала такси и уехала домой на нем.