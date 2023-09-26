​«Ньюкасл» потерял вингера на несколько месяцев

Вингер Харви Барнс из-за полученной травмы не поможет «Ньюкаслу» в ближайшие несколько месяцев. Об этом журналистам рассказал главный тренер «сорок» Эдди Хау, чьи слова приводит Sky Sports.

Барнс получил травму в последнем матче Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед», который «Ньюкасл» выиграл на выезде со счётом 8:0.

Харви Барнс перебрался в «Ньюкасл» в июле. За «сорок» он успел провести семь матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Ближайший матч «Ньюкасл» проведёт 27 сентября – против «Манчестер Сити» в Кубке английской лиги.