Регилон рассказал, как оказался в «Манчестер Юнайтед»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилон, который перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, высказался о главном тренере команды Эрике тен Хаге.

«Тен Хаг хотел моего перехода, и я тоже хотел играть за «Юнайтед». Это было легко. Мы пообщались и тренер сказал, что ему нужен левый защитник. У нас схожая философия. Тен Хаг любит трудолюбивых футболистов, а я люблю много работать», - приводятся слова испанского игрока в соцсетях инсайдера Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне АПЛ Регилон провел два поединка, в которых получил одну желтую карточку. Срок арендного соглашения Серхио с манкунианцами рассчитан до конца июня 2024 года.