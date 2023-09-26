Звёздный игрок «Реала» может перейти в «Ливерпуль»

Опорный полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Орельен Тчуамени имеет вариант трудоустройства в испанском чемпионате, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, в услугах 23-летнего исполнителя заинтересован «Ливерпуль». Руководство мерсисайдского топ-клуба приложит максимум усилий для того, чтобы перевезти Орельена на «Энфилд».

Сумма потенциальной сделки может составить 85 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между Тчуамени и «королевским» клубом рассчитан до середины 2028 года.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги полузащитник сыграл шесть матчей и получил желтую карточку.