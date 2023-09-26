Защитник «Челси» Кукурелья может продолжить карьеру в мадридском «Реале»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья недоволен количеством своего игрового времени в лондонском клубе. Об этом сообщает Mail Online.

По информации источника, испанский футболист готов покинуть «Челси» уже грядущей зимой. Отмечается, что за 25-летним игроком следит мадридский «Реал».

Напомним, что Кукурелья перешёл в лондонский клуб летом прошлого года из «Брайтона» за 65,3 миллиона евро. В составе «синих» защитник успел провести в общей сложности 34 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Сейчас портал Transfermarkt оценивает испанского футболиста в 35 миллионов евро.