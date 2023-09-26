Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
600 € Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Челси» Кукурелья может продолжить карьеру в мадридском «Реале»

26 Сентября 2023 • 12:14 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Лас-Пальмас
1 1.23 X 6.80 2 12.50
27.09 20:00

Защитник «Челси» Марк Кукурелья недоволен количеством своего игрового времени в лондонском клубе. Об этом сообщает Mail Online.

По информации источника, испанский футболист готов покинуть «Челси» уже грядущей зимой. Отмечается, что за 25-летним игроком следит мадридский «Реал».

Напомним, что Кукурелья перешёл в лондонский клуб летом прошлого года из «Брайтона» за 65,3 миллиона евро. В составе «синих» защитник успел провести в общей сложности 34 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Сейчас портал Transfermarkt оценивает испанского футболиста в 35 миллионов евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Марк Кукурелья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
600 € Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЛАС-ПАЛЬМАС
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Sergey999
26 Сентября 2023 в 12:16
Тихий ужас)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
13:23 · Англия. Премьер-лига
​Рэшфорд: Врезался в автомобиль пожилой женщины 1
13:22 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» потерял вингера на несколько месяцев
13:12 · Англия. Премьер-лига
Регилон рассказал, как оказался в «Манчестер Юнайтед»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Звёздный игрок «Реала» может перейти в «Ливерпуль»
12:14 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» Кукурелья может продолжить карьеру в мадридском «Реале» 1
11:52 · Англия. Премьер-лига
Тебас: «Манчестер Сити» побеждал в АПЛ пять раз за шесть лет, в Испании чемпион хоть меняется» 3
10:56 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг хочет покинуть «Тоттенхэм» зимой
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на топ-игрока «Арсенала»
10:10 · Англия. Премьер-лига
​Лондонская пиццерия высмеяла потуги «Челси» 1
09:19 · Англия. Премьер-лига
Мерсон нашёл центрфорварда для «Арсенала» 2
08:40 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может заменить Погба игроком из «Тоттенхэма»
08:29 · Англия. Премьер-лига
Морган: «С такой игрой «Арсенал» будет разгромлен «Манчестер Сити» 2
07:49 · Англия. Премьер-лига
Санчо отказался мириться с тен Хагом, несмотря на просьбу игроков «Манчестер Юнайтед»
07:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по Алькантаре
07:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет купить звезду «Ньюкасла»
Все новости
Рекомендуем