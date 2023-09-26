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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тебас: «Манчестер Сити» побеждал в АПЛ пять раз за шесть лет, в Испании чемпион хоть меняется»

26 Сентября 2023 • 11:52 Комментировать (3)

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на критику о том, что в испанском чемпионате интересны только две команды – каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

«За последние шесть сезонов в АПЛ «Манчестер Сити» пять раз брал золотые медали. Даже был один раз, когда они набрали 100 баллов. В Испании, по крайней мере, за последние несколько лет титул брали несколько клубов – «Реал», «Атлетико» и «Барселона», - передает слова руководителя газета Marca.

В прошлом сезоне чемпионом Испании стала «Барселона». До этого титулом владели мадридские «Реал» и «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хавьер Тебас
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Комментарии (3)
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FORZAYOU
26 Сентября 2023 в 12:44
эх, где теперь Валенсия и Депортиво?....
Zed2891
26 Сентября 2023 в 12:35
В Англии ещё и Лестер был и Ливер. И по сто очков и Реал и Барса набирали. Так что, незачет Тебасу
Misha_diablo_football
26 Сентября 2023 в 11:59
Но уровень других клубов низковат по сравнению с АПЛ...
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