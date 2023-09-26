Тебас: «Манчестер Сити» побеждал в АПЛ пять раз за шесть лет, в Испании чемпион хоть меняется»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на критику о том, что в испанском чемпионате интересны только две команды – каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

«За последние шесть сезонов в АПЛ «Манчестер Сити» пять раз брал золотые медали. Даже был один раз, когда они набрали 100 баллов. В Испании, по крайней мере, за последние несколько лет титул брали несколько клубов – «Реал», «Атлетико» и «Барселона», - передает слова руководителя газета Marca.

В прошлом сезоне чемпионом Испании стала «Барселона». До этого титулом владели мадридские «Реал» и «Атлетико».