«Реал» нацелился на топ-игрока «Арсенала»

Защитник Вильям Салиба, который выступает за лондонский «Арсенал», может трудоустроиться в испанском топ-клубе. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Как информирует источник, в услугах французского футболиста заинтересован мадридский «Реал». «Арсенал», в свою очередь, не хочет расставаться с ведущим защитником и готов предложить ему новый контракт.

22-летний защитник связан контрактными обязательствами с «канонирами» до лета 2027 года. Трансферная стоимость Салиба оценивается в 65 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Вильям сыграл шесть матчей и сделал голевую передачу.