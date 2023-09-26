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​Лондонская пиццерия высмеяла потуги «Челси»

26 Сентября 2023 • 10:10 Комментировать (1)
Челси
0:1
Астон Вилла
окончен

Вот уже три матча в АПЛ лондонский «Челси» не может забить, в минувшие выходные команда проиграла на своем поле «Астон Вилле». В последний раз «Челси» забивал в матче чемпионата Англии месяц тому назад - двадцать пятого августа. Поклонники клуба очень недовольны, но не только они - даже в одной из лондонских пиццерий едко подкололи «пенсионеров».

- С последнего гола «Челси» мы успели приготовить 852 609 пицц, - написали в социальных сетях представители известной компании Domino's Pizza.

В следующем туре чемпионата «Челси» сыграет с «Фулхэмом», это случится второго октября.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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Комментарии (1)
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tricoshka8
26 Сентября 2023 в 10:29
Кто бы сомневался, что подобную околофутболятинку наш Данчик запостует.
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