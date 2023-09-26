​Лондонская пиццерия высмеяла потуги «Челси»

Вот уже три матча в АПЛ лондонский «Челси» не может забить, в минувшие выходные команда проиграла на своем поле «Астон Вилле». В последний раз «Челси» забивал в матче чемпионата Англии месяц тому назад - двадцать пятого августа. Поклонники клуба очень недовольны, но не только они - даже в одной из лондонских пиццерий едко подкололи «пенсионеров».

- С последнего гола «Челси» мы успели приготовить 852 609 пицц, - написали в социальных сетях представители известной компании Domino's Pizza.

В следующем туре чемпионата «Челси» сыграет с «Фулхэмом», это случится второго октября.