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Мерсон нашёл центрфорварда для «Арсенала»

26 Сентября 2023 • 09:19 Комментировать (1)

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «канонирам» нужно подписать центрального нападающего.

«Я давно говорил, что Нкетиа не центрфорвард. Он не выиграет вам АПЛ. Нужно купить настоящего страйкера. Впереди еще много матчей в сезоне, и Эдди вряд ли выведет команду на новый уровень. Жезус тоже вряд ли это сделает. В январе можно попытаться купить Айвена Тони. В мире не так много центрфорвардов. Их можно назвать вымирающим видом», - передает слова эксперта Sky Sports.

Тони выступает за «Брентфорд». Контракт 27-летнего нападающего с «пчёлами» рассчитан до июня 2025 года. Его трансферный ценник – 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пол Мерсон айвен тони
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Комментарии (1)
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LMI
26 Сентября 2023 в 09:31
Рекомендация так себе. А по поводу Нкетии и Жезуса - правильно. Жезус вообще оказался еще примитивнее чем можно было подумать. Толку от него не более чем от Нкетия
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