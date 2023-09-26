«Ювентус» может заменить Погба игроком из «Тоттенхэма»

Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг может покинуть Англию и переехать в Италию. По информации журналистов Corriere dello Sport, в услугах 28-летнего игрока заинтересован туринский «Ювентус».

В стане «старой синьоры» рассматривают кандидатуру Хёйбьерга в качестве альтернативы французу Полю Погба, которого уличили в употреблении запрещенных препаратов.

Пьер-Эмиль выступает за лондонский коллектив с лета 2020 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 45 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.