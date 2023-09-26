Морган: «С такой игрой «Арсенал» будет разгромлен «Манчестер Сити»

Журналист Пирс Морган, который является болельщиком лондонского «Арсенала», критически высказался об игре «канониров» против «Тоттенхэма» в рамках шестого тура Английской премьер-лиги.

«Этот день стал разочарованием. «Арсенал» сыграл намного хуже, чем обычно. Если команда продолжит показывать такой футбол, то будет разгромлена «Манчестер Сити» через две недели», - гласит сообщение журналиста в социальных сетях.

Напомним, что дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» прошло на стадионе «Эмирейтс» и завершилось со счетом 2:2.

После пяти туров чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты занимают пятое место в турнирной таблице.