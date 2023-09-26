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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Морган: «С такой игрой «Арсенал» будет разгромлен «Манчестер Сити»

26 Сентября 2023 • 08:29 Комментировать (1)

Журналист Пирс Морган, который является болельщиком лондонского «Арсенала», критически высказался об игре «канониров» против «Тоттенхэма» в рамках шестого тура Английской премьер-лиги.

«Этот день стал разочарованием. «Арсенал» сыграл намного хуже, чем обычно. Если команда продолжит показывать такой футбол, то будет разгромлена «Манчестер Сити» через две недели», - гласит сообщение журналиста в социальных сетях.

Напомним, что дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» прошло на стадионе «Эмирейтс» и завершилось со счетом 2:2.

После пяти туров чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты занимают пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пирс Морган
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Комментарии (1)
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LMI
26 Сентября 2023 в 09:28
Арсенал и с другой игрой будет разгромлен, тут без вариантов. На сегодня Арсенал по прежнему не в состоянии противостоять МС. Суперкубок не в счет. Этот трофей Гвардиолле по .... , как например Арсеналу кубок Лиги. А в чемпионате - 2 поражения, гарантия
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