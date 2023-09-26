Санчо отказался мириться с тен Хагом, несмотря на просьбу игроков «Манчестер Юнайтед»

Вингер Джедон Санчо не захотел идти на примирение с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Как информируют журналисты The Mirror, партнеры по команде уговаривали одноклубника извиниться перед нидерландским специалистом, однако игрок ответил отказом.

Примирения между сторонами пытались добиться Люк Шоу, Гарри Магуайр и Маркус Рэшфорд, но их усилия ни к чему не привели.

Напомним, что недавно манкунианский гранд сообщил об отстранении Санчо из-за конфликта с тен Хагом. Специалист заявил, что готов вернуть Джедона в состав команды, если футболист извинится перед ним.