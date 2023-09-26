«Ливерпуль» принял решение по Алькантаре

32-летний испанский полузащитник Тьяго Алькантара может уйти из «Ливерпуля» в январское трансферное окно, об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Согласно сведениям источника, в мерсисайдском гранде примут решение расстаться с опытным футболистом, если получат по его трансферу выгодное предложение. Ранее в прессе сообщалось, что подписать Алькантару хотят саудовские клубы и испанский «Реал Сосьедад».

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 28 поединках за «красных», отметившись одной голевой передачей. Тьяго защищает цвета «Ливерпуля» с сентября 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2024 года.