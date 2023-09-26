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«Ливерпуль» хочет купить звезду «Ньюкасла»

26 Сентября 2023 • 07:35 Комментировать

Бразильский полузащитник Бруно Гимараэс, правами на которого владеет «Ньюкасл», может перебраться в другой клуб. Об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, в услугах южноамериканского игрока заинтересован другой представитель АПЛ – «Ливерпуль». Руководство мерсисайдцев предпримет попытку подписать игрока в ближайшие трансферные окна.

Бруно выступает за «сорок» с февраля прошлого года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Бруно Гимараэс
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