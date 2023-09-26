Назван следующий клуб Лингарда

Атакующий полузащитник Джесси Лингард не будет играть за лондонский «Вест Хэм», об этом рапортуют журналисты The Athletic.

Как стало известно источнику, английский клуб отказался от бесплатного трансфера 30-летнего футболиста. Ожидается, что игрок переедет в чемпионат Саудовской Аравии, где интерес к нему проявляет «Аль-Иттифак».

В минувшем сезоне Лингард выступал за «Ноттингем Форест». В составе этого коллектива вингер провел 20 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи. После завершения сезона-2022/2023 Джесси получил статус свободного агента.