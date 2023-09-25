Постекоглу: Сон — лидер на поле

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу оценил игру нападающего команды Сон Хынмина в лондонском дерби с «Арсеналом».

Напомним, встреча шестого тура Английской премьер-лиги завершилась со счетом 2:2. Сон провел на поле 79 минут и отметился двумя забитыми мячами.

«Он был лидером на поле, который сыграл великолепно. Мы использовали его на позиции «девятки». Он настолько ориентировал на команду, что это невероятно», — приводит слова Сона журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне южнокорейский футболист принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей.