Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» готовит специальную диету для аргентинского новичка

25 Сентября 2023 • 21:00 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Ноттингем Форест
окончен

Руководство «Манчестер Сити» начало подготовку к переходу аргентинского защитника «Боки Хуниорс» Валентина Барко.

По информации Мартина Либермана, молодой футболист присоединится к «горожанам» в этом декабре. «Манчестер Сити» уже предоставил ему индивидуальный план диеты и силовых тренировок, цель которых — увеличить вес Барко с 64 до 70 кг к моменту переезда в Англию.

Ранее сообщалось, что руководство английского гранда планирует выложить около 10 миллионов евро за 19-летнего защитника. Интерес к Барко также проявляют «Брайтон», «Ювентус» и «Атлетико».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Валентин Барко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Сентября
21:23 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: Сон — лидер на поле
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовит специальную диету для аргентинского новичка
19:22 · Англия. Премьер-лига
Цимикас подписал новый контракт с «Ливерпулем» официально
18:53 · Англия. Премьер-лига
Райс наверняка сыграет против «Манчестер Сити»
16:12 · Англия. Кубок лиги
​Райс и Троссар пропустят ближайший матч «Арсенала» 1
15:30 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» объявил о трансфере, который состоится летом 2025 года официально
15:24 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» может подписать вратаря «Арсенала»
14:37 · Англия. Премьер-лига
​Жоржиньо высказался после грубой ошибки в дерби
14:30 · Англия. Премьер-лига
​Пикфорд и другие лидеры могут уйти из «Эвертона» - у клуба проблемы
14:19 · Англия. Премьер-лига
​Пиццерия поиздевалась над «Челси» 2
13:58 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола отказался от своих слов о Нунесе, которого он называл одним из лучших в мире
13:53 · Англия. Премьер-лига
​Только финалисты прошлой Лиги чемпионов ещё не теряли очки в топ-5 лигах
13:05 · Англия. Кубок лиги
Маунт и Магуайр должны быть готовы к матчу против «Кристал Пэлас»
12:58 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо может уехать из «Арсенала» в Турцию 1 слухи
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелен на полузащитника «Ювентуса» 1
Все новости
Рекомендуем