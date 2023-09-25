«Манчестер Сити» готовит специальную диету для аргентинского новичка

Руководство «Манчестер Сити» начало подготовку к переходу аргентинского защитника «Боки Хуниорс» Валентина Барко.

По информации Мартина Либермана, молодой футболист присоединится к «горожанам» в этом декабре. «Манчестер Сити» уже предоставил ему индивидуальный план диеты и силовых тренировок, цель которых — увеличить вес Барко с 64 до 70 кг к моменту переезда в Англию.

Ранее сообщалось, что руководство английского гранда планирует выложить около 10 миллионов евро за 19-летнего защитника. Интерес к Барко также проявляют «Брайтон», «Ювентус» и «Атлетико».