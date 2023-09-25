Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас подписал новый контракт с «мерсисайдцами».

В сообщении с официального сайта английского гранда говорится, что грек согласовал долгосрочную сделку, однако срок контракта не разглашается. Ранее появилась информация, что новое соглашение Цимикаса будет рассчитано до 2027 года.

«Я очень рад продлить свой контракт. Я чувствую, что все жертвы, которые я принёс, и работа, которую я выполняю, окупаются. Но это даёт мне дополнительную мотивацию для дальнейших выступлений. Как я говорил в различных интервью, этой команде предстоит достичь многого вместе, и я хотел с первой минуты быть её частью», - заявил футболист в интервью пресс-службе клуба.

Костас Цимикас выступает за «Ливерпуль» с 2020 года. На его счету 63 матча в футболке «мерсисайдцев».