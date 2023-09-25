Райс наверняка сыграет против «Манчестер Сити»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс был заменён в перерыве воскресного матча Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (ничья 2:2). После игры рулевой лондонской команды Микель Артета говорил, что Райс испытывал дискомфорт в спине.

В понедельник футболист провёл обследование, и в стане «канониров» ослабевают опасения насчёт того, что Райс пропустит много времени.

Как сообщает на своих страницах Daily Mail, Райс может пропустить ближайшие матчи «Арсенала», однако он наверняка будет готов сыграть против «Манчестер Сити» 8 октября.

На текущий момент «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.