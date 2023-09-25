«Тоттенхэм» на страницах своего официального сайта сообщает о будущем трансфере. Летом 2025 года состав лондонской команды пополнит хорватский защитник Лука Вушкович, который в настоящий момент представляет «Хайдук».

Сейчас Вушковичу 16 лет. При этом авторитетный портал Transfermarkt уже оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

Стоит сказать, что Лука Вушкович выступал за юношеские сборные Хорватии в разных возрастных категориях.

«Тоттенхэм» свой ближайший матч чемпионата Англии проведёт 30 сентября – против «Ливерпуля» на своём поле. Игра стартует в 19:30 по московскому времени.